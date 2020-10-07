Zemin kattaki evi su basan su tesisatçısı Mehmet Erköl (65) de yaşadıklarını "Olay sırasında evde oturuyordum. Birden sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadan evimi su bastı. Sular, boğazıma kadar çıktı. Komşularım gelip, beni kurtardı. İki komşum, pencereyi kırıp, suyu tahliye eti. Ardından da beni pencereden çıkarıp, kurtardı. O anlara uyku da yakalanmış olsak belki şimdi hayatta olmayabilirdik. Bir tek çantamı alabildim. Diğer tüm eşyalarım zarar gördü. Zararım büyük, yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ KORKUNUN, ÇEKTİĞİMİZ ÇİLENİN BEDELİ OLMAZ"