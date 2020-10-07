15 Temmuz'da parmağı olan FETÖ'cülerle irtibatlı olan ABD konsolosluk çalışanının davası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Mütalaada, Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖ'den ihraç edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "darbeye direnmeyin" talimatı veren eski polisler, kamu görevlileri ve sivil FETÖ'cülerle yoğun irtibatının bulunduğuna dikkat çekiliyor. Cantürk'ün, 15 Temmuz'da emniyeti işgale giden tanktan çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ile de irtibatlı olduğu kaydediliyor. 17 Aralık operasyonlarıyla hükümeti devirmeye kalkışan Yurt Atayün gibi eski emniyet müdürleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutu ve ofisine böcek yerleştirilmesi olayının failleriyle de Cantürk'ün ilişkili olduğu belirtiliyor.

Mütalaada, Cantürk'ün ayrıca 2015'te Antalya ve Adana'da yer alan konaklama tesislerinde FETÖ şüphelileriyle birlikte konakladığı, kredi kartı ile FETÖ'nün dernek, vakıf gibi kurumlarına çekim yapıldığı vurgulanıyor. Örgüt içi bağlantı olarak değerlendirilen bu irtibatlarıyla ilgili Cantürk'ün, görev tanımı kapsamında makul, mantıklı izahlarda bulunamadığı ifade ediliyor.