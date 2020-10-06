Yasin Börü kimdir? Yasin Börü kaç yaşındaydı? Ölümün 6. yılında anılan Yasin Börü sosyal medyada gündem oldu. Her ölüm yıldönümünde Yasin Börü hakkında binlerce mesaj paylaşılıyor. Börü, arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtırken PKK'lı teröristlerin saldırısına uğramıştı.
YASİN BÖRÜ KİMDİR?
HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 5 yıl geçti.
Selahattin Demirtaş yönetimindeki HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Aynularab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.
Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan 7 Ekim'de Diyarbakır'ın İskanevleri semtinde Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR)'a yakın bir dernek bünyesinde kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları göstericilerin saldırısına uğradı.
Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.
DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi.
Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.
YUSUF ER O ANLARI ANLATTI
PKK ve HDP'nin teşviki ile sokakları savaş alanına çeviren terör odaklarının "Kobani" bahanesiyle başlattığı 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan saldırıda yaralı olarak kurtulan genç Yusuf Er A Haber'e konuştu.
Saldırıya ilişkin anları anlatan Er, Türkiye'yi kahreden olaya dair çarpıcı dakikaları adeta yeniden canlandırdı.
"KURBAN ETİ DAĞITIRKEN BİR SOKAĞIN BAŞINDA YOLUMUZ KESİLDİ"
"Biz 6 yıl önce bugün kurban eti dağıtımındaydık. Bitmesine 3 ev kalmıştı. Tabi olaylar vardı. Birçok sokakta çeteler vardı. Bizi çevirdiler sokak başında kimsiniz ne işiniz var diye. Biz de tabi dedik kurban dağıtımındaydık. Mağdur halka, fakir insanlara, Suriye'den gelenlere vs. et dağıtıyoruz. diye.
"BUNLAR IŞİD'ÇİDİR! ÖLDÜRÜN" DİYE BAĞIRDI
İçlerinden biri bunlar IŞİD'çidir. Öldürün bunları diye seslendi. Sonra olayın vehametini anladık. Kaçmaya başladık. Tabi kaçarken arkamızdan taş sopa silah sıktılar. Bir binaya sığındık. Buraya girdiğimizi gören bir kadın IŞİD'çiler bu binaya girdi diye bağırdı. Biz yukarıya çıkıp bir eve sığındık. O evin hanımın kocası geldi.
SATIRLARLA SALDIRIP 4. KATTAN AŞAĞI ATTILAR, YETMEDİ NAAŞLARINI YAKTILAR
Durumu anlattık adama kan ter içindeydi. Ama o sırada orada olduğumuzu öğrendiler ve saldırmaya başladılar. İşte orada arkadaşlarımız bıçakla, silahla sopayla, satırla saldırdılar. Sonra tabi aşağıya attılar her şeyi yaptılar. Beni de aşağı atacaklardı yaralı kurtulduk aşağı kaçarken daha sonra gördüm şehitlerimizin cenazesini de yakmışlardı. Kaçmaya başladım birkaç el ateş ettiler. Kan kaybından dolayı bir süre sonra düştüm."
ADALET PEŞLERİNDE
Yargı Kobani olaylarının peşini bırakmıyor. En son geçtiğimiz günlerde çok sayıda HDP'li ismin de aralarında olduğu bir grup son dakika kararıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı.