YUSUF ER O ANLARI ANLATTI

PKK ve HDP'nin teşviki ile sokakları savaş alanına çeviren terör odaklarının "Kobani" bahanesiyle başlattığı 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan saldırıda yaralı olarak kurtulan genç Yusuf Er A Haber'e konuştu.

Saldırıya ilişkin anları anlatan Er, Türkiye'yi kahreden olaya dair çarpıcı dakikaları adeta yeniden canlandırdı.

"KURBAN ETİ DAĞITIRKEN BİR SOKAĞIN BAŞINDA YOLUMUZ KESİLDİ"

"Biz 6 yıl önce bugün kurban eti dağıtımındaydık. Bitmesine 3 ev kalmıştı. Tabi olaylar vardı. Birçok sokakta çeteler vardı. Bizi çevirdiler sokak başında kimsiniz ne işiniz var diye. Biz de tabi dedik kurban dağıtımındaydık. Mağdur halka, fakir insanlara, Suriye'den gelenlere vs. et dağıtıyoruz. diye.

"BUNLAR IŞİD'ÇİDİR! ÖLDÜRÜN" DİYE BAĞIRDI

İçlerinden biri bunlar IŞİD'çidir. Öldürün bunları diye seslendi. Sonra olayın vehametini anladık. Kaçmaya başladık. Tabi kaçarken arkamızdan taş sopa silah sıktılar. Bir binaya sığındık. Buraya girdiğimizi gören bir kadın IŞİD'çiler bu binaya girdi diye bağırdı. Biz yukarıya çıkıp bir eve sığındık. O evin hanımın kocası geldi.