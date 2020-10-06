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    • 06.10.2020 13:16
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    'da / operasyonu: 6 gözaltı

    Son dakika haberi... 'da terör örgütü /'nın basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Van'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Örgütün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişiler ile basın kültür ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin üstlerinde, iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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