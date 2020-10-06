Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ülkenin batısının 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirtti. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte yapılan güncel uyarılar...

METEOROLOJİDEN MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.