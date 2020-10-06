2.3.4.8. ve 12. sınıflar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Hangi okullar açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Hangi okullar açılıyor? 2.3.4.8. ve 12. sınıflar açıldı mı? Okulların ne zaman açılacağına ilişkin öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan okula gidecek sınıfların hangisi olacağını yaptığını açıklamayla duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler okullar ne zaman açılacak sorusuna çevrildi. MEB son dakika açıklamasıyla okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların bu sınıflara ne zaman açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk şu mesajı paylaştı: