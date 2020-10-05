Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2020 05:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 06:05
    ABONE OL

    'nda çorap atölyesinde çıkan hasara neden oldu

    'nda 'ta bulunan 3'üncü katındaki çorap atölyesinde çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

    DHA


    'nda 'ta bulunan 3'üncü katındaki çorap atölyesinde çıktı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Basınçlı hava makinelerinin olduğu bölümde başladığı öne sürülen yangında atölyede ve depo bölümünde hasar meydana geldi.

    Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu