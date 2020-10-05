Bu durum, "Gencim, bana bir şey olmaz" düşüncesinden yola çıkarak kurallara pek de uymayan 17-35 yaş grubunu da yakından ilgilendiriyor. Erkeklerin ileride bu tür problemler ile karşılaşmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor.

Geçen haftalarda, Kovit 19'un erkeklerin üreme sağlığı üzerindeki etkiler bıraktığına ilişkin özellikle Amerika'dan bazı araştırma ve makaleler yayınlanmıştı. Aynı şey Türkiye'de de yoğun olarak tartışılmaya ve bazı vakalar ortaya çıkmaya başladı.