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    • 05.10.2020 15:52
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    'de yasaklı doping ilaçları ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

    'de ekipleri, ilçeye bağlı 'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; 'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    DHA
    O ilde yasaklı doping ilaçları ele geçirildi

    'nin Enez ilçesinde, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, 'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap bulundu.

    Edirne ekipleri, ilçeye bağlı 'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Edirne'de yasaklı doping ilaçları ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi