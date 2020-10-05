Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede dünyaya ders verdi. Sağlık çalışanları, salgına karşı örnek bir mücadele verdi. Antalya'da yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Ayça Gümüş de onlardan biriydi. İçinde giysi ve kişisel eşyalarının olduğu çantayı sırtlanan Dr. Gümüş'ü işe giderken 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğlu yolcu etti.

Hastanede, koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takan fedakar doktor, gözünü bir an olsun dijital ekrandan ayırmadan hastalarını takip etti. "Buraya geldiğimizde hastalar da bizim çocuklarımız gibi. Bütün hastalarıma annemmiş, babammış, amcammış gibi baktığım için annemin o konumda olacağı her zaman aklıma geliyor" dedi.

GURUR DUYUYORUM

Dr. Ayça Gümüş'ün annesi Gönül Gökçen, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. "Eve geldiğinde maske çiziklerinin olduğunu görüyorum üzülüyorum ama gurur da duyuyorum. Kızıma tüm emeklerim, annelik haklarım helal olsun" dedi.