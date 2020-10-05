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    • 05.10.2020 Gazete
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    Canta | Dr. çantasını sırtlandı ve virüsle savaşmak için yola koyuldu

    , Coronavirüs ile mücadelede dünyaya ders verdi. Sağlık çalışanları, salgına karşı örnek bir mücadele verdi. ’da ünitesinde görevli Dr. de onlardan biriydi. İçinde giysi ve kişisel eşyalarının olduğu çantayı sırtlanan Dr. Gümüş’ü işe giderken 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğlu yolcu etti.

    Canta

    , Coronavirüs ile mücadelede dünyaya ders verdi. Sağlık çalışanları, salgına karşı örnek bir mücadele verdi. 'da ünitesinde görevli Dr. de onlardan biriydi. İçinde giysi ve kişisel eşyalarının olduğu çantayı sırtlanan Dr. Gümüş'ü işe giderken 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğlu yolcu etti.

    Hastanede, koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takan fedakar doktor, gözünü bir an olsun dijital ekrandan ayırmadan hastalarını takip etti. "Buraya geldiğimizde hastalar da bizim çocuklarımız gibi. Bütün hastalarıma annemmiş, babammış, amcammış gibi baktığım için annemin o konumda olacağı her zaman aklıma geliyor" dedi.

    GURUR DUYUYORUM
    Dr. Ayça Gümüş'ün annesi Gönül Gökçen, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. "Eve geldiğinde maske çiziklerinin olduğunu görüyorum üzülüyorum ama gurur da duyuyorum. Kızıma tüm emeklerim, annelik haklarım helal olsun" dedi.

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