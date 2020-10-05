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    • 05.10.2020 12:16
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? GATA Başhekim Yardımcısı Dr. ?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? GATA Başkehim yardımcısı Ali Edizer sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden birisi olan Dr. Ali Edizer hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Edizer, 2018 yılından bu yana Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevini yürütüyor. Peki, ? İşte, Ali Edizer hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

    Ali Edizer kimdir? GATA Başkehim Yardımcısı Ali Edizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Ali Edizer sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından Twitter'da TT oldu. Edizer hakkında bilgi edinmek isteyenler de Ali Edizer kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Edizer, 1992 yılından bu yana sağlık sektöründe çalışıyor.

    ALİ EDİZER KİMDİR?

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ali Edizer, THK Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. Edizer aşağıdaki kurumlarda çalıştı:

    (03/2018 – Halen ) : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

    (10/2016 – 02/2018) :Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

    (10/2012 - 10/2016) :Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

    (10/2012 - 10/2013) :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

    (01/2012 - 10/2012) :Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

    (08/2011 - 01/2012) :Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

    (05/2010 - 08/2011) :SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

    İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

    (09/2009 - 05/2010) :Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

    (2005 - 2009) :Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

    (2001 - 2005) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

    (1999 - 2000) :Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

    (1997 – 1999) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

    (1996 - 1997) :Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

    (1992 - 1996) :Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi
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    Haberler Güncel Ali Edizer kimdir, kaç yaşında, nereli? GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?