Ali Edizer kimdir? GATA Başkehim Yardımcısı Ali Edizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Ali Edizer sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından Twitter'da TT oldu. Edizer hakkında bilgi edinmek isteyenler de Ali Edizer kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Edizer, 1992 yılından bu yana sağlık sektöründe çalışıyor.

ALİ EDİZER KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ali Edizer, THK Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. Edizer aşağıdaki kurumlarda çalıştı: