TUS kaç dakika? 2020 TUS kaçta biter süresi ne kadar?

TUS kaç dakika? 2020 TUS kaçta biter? TUS süresi ne kadar? 2020 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS bugün tamamlanacak. Başarılı olmak isteyen adaylar toplam iki oturumda ter dökecek. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki ayrı oturum yapılacak. Bu iki oturumda da 120 soru sorulacak. Peki, TUS kaç dakika?
TUS KAÇTA BİTER?
Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.
TUS PUANI NASIL HESAPLANIR?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğrenecekler.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.