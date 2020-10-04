KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM-2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı!

2020 KPSS lisans sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği KPSS lisans sınavını başarıyla tamamlayan adaylar devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer sahibi olma şansını elde ediyor. ÖSYM sonuç tarihini belirledi ve adaylara duyurdu. Peki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…
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KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.