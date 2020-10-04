Baki Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP’li vekil Baki Ersoy kimdir?

Baki Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy kimdir sorusu gündem oldu. Sosyal medyayı sık sık kullanan milletvekillerinin başında Baki Ersoy yer alıyor. Ersoy yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor ve arama motorlarında Baki Ersoy kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

MUSTAFA BAKİ ERSOY KİMDİR?

1981 Yozgat doğumludur. Ekonomist; İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas'ta, lise öğrenimini Yozgat'da, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Erciyes Üniversitesi Hukuk Enstitüsünde Özel Hukuk bölümü üzerine yüksek lisans eğitimini bitirdi. Kayseri Üniversitesinde Sağlık Yönetimi üzerine doktora öğrenimi devam ettirmektedir.