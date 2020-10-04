11 Ekim’de yapılacaktı! EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS ertelendi mi sorusu gündeme oturdu. 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Sınava sayılı günler kala ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi. Engelli vatandaşların kamuda çalışması için düzenlenen EKPSS sınav tarihi birkaç ay önce ertelenmişti. Sınavın 11 Ekim'de yapılmasına karar kılınmıştı. Bu açıklamanın ardından EKPSS ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. İşte 2020 EKPSS tarihine ilişkin merak edilen bilgiler…
EKPSS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda " Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav takvimine göre yeniden düzenlenerek duyurulacak.
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sınava girecek adaylar ise Kasım ayı ortasında sınavın yapılmasını talep ediyor.
EKPSS SINAVI NASIL OLACAK?
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.
EKPSS KAÇ SORU SORULUR?
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular 6
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER!
NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:
Adayların sınava girebilmeleri için 2020-EKPSS Sınava Giriş Belgesinden başka, Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,