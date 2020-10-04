11 Ekim’de yapılacaktı! EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS ertelendi mi sorusu gündeme oturdu. 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Sınava sayılı günler kala ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi. Engelli vatandaşların kamuda çalışması için düzenlenen EKPSS sınav tarihi birkaç ay önce ertelenmişti. Sınavın 11 Ekim'de yapılmasına karar kılınmıştı. Bu açıklamanın ardından EKPSS ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. İşte 2020 EKPSS tarihine ilişkin merak edilen bilgiler…

EKPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda " Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav takvimine göre yeniden düzenlenerek duyurulacak.