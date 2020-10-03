PMYO taban puanları nasıl? 2020 PMYO başvuru ne zaman? PMYO TYT polis alımı taban puanlar kontenjanlar yoğun şekilde araştırılıyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak polis alımı duyurusu merakla bekleniyor. Polis alımı başvuru şartları ve boş kontenjanlar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, PMYO taban puanları nasıl? 2020 PMYO başvuru ne zaman? İşte PMYO başvuru tarihleri hakkında merak edilenler!

PMYO BAŞVURU NE ZAMAN?

2020 yılı PMYO başvuru dönemi henüz başlamadı. Başvuru döneminin ne zaman olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuru alınmıştı. Bu yıl ise pandemi nedeniyle takvimde değişiklik yaşandı. PMYO polis alımı duyurusunun birkaç hafta içerisinde yapılması bekleniyor.