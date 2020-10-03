İddiaya göre, Bayram Günay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.