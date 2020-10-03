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    • 03.10.2020 15:02
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    Azerbaycan karşılaştırma! Azerbaycan kaç?

    Azerbaycan merak ediliyor. İki ülkenin nüfusu ve asker sayısı son günlerde sıkça araştırılıyor. Azerbaycan kaç? Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurmuştu. İki ülke arasında Dağlık Karabağ çatışmaları devam ederken ülkelerin nüfusu, asker sayısı, askeri gücü gibi konular arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Azerbaycan Ermenistan nüfusu kaç sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Azerbaycan Ermenistan nüfusu karşılaştırma! Azerbaycan Ermenistan asker sayısı kaç?

    Azerbaycan Ermenistan nüfusu karşılaştırma! Azerbaycan Ermenistan asker sayısı kaç? Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyen Azerbaycan ordusuyla Ermenistan askerleri arasındaki çatışma sürüyor. Topraklarını savunan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı alçak saldırıların ardından harekete geçti. Azerbaycan'ın karşı saldırılarında ağır hasar alan Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp kaçtı. Peki, Azerbaycan Ermenistan nüfusu kaç?

    AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?

    Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

    Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulunmaktadır.

    ERMENİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

    Nüfus: 2,965 milyon (2019)

    Başkent: Erivan

    Başkan: Armen Sarkisyan

    Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

    Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.

    İşte rakamlarla Azerbaycan ve Ermenistan ordularının karşılaştırması:

    Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar abd dolari) oldugu belirtildi. Azerbaycan'ın son bilgilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak listelenmiştir.

    Kara Kuvvetleri

    Ana Muharebe Tankları

    T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
    T-80 MBT x 25
    T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
    T-64 MBT x 100
    T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)
    T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)
    Toplam:832 Tank.

    Zırhlı Muharebe Aracı

    BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
    BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
    BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
    BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
    BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
    BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
    BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
    BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
    BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
    BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
    BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
    BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
    Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
    Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
    Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
    Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
    Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

    Çok Namlulu Roketatarlar

    "GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
    "Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
    "SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
    "RAK-12" 128mm MLRS - 12
    "LAR-160" MLRS -50
    "EXTRA" 300-mm MLRS - 35
    107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
    122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
    RM-70 "Vampir" 122mm -48
    "Polonez" 301 mm MLRS

    Havan Topu ve Obüsler

    M-46 130 mm Sahra topu x 90
    D-44 85 mm - 100
    D-30 122 mm obüs - 182
    D-20 152 mm obüs - 34
    2A36 152 mm Top - 54
    MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
    82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

    Balistik Füzeler

    OTR-21 Tochka-U
    T-300 Kasırga
    LORA

    Kundağı Motorlu Obüsler

    2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
    2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
    2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
    2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
    (Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
    (Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
    (T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
    2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
    2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
    DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72

    Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Organizasyon yapısı ve mevcudu şu şekildedir:

    -Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39

    -Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40

    -Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2

    Ermenistan askeri gücü

    Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.

    ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!

    Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

    ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?

    Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.

    Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.
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