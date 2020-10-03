Azerbaycan Ermenistan nüfusu karşılaştırma! Azerbaycan Ermenistan asker sayısı kaç? Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyen Azerbaycan ordusuyla Ermenistan askerleri arasındaki çatışma sürüyor. Topraklarını savunan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı alçak saldırıların ardından harekete geçti. Azerbaycan'ın karşı saldırılarında ağır hasar alan Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp kaçtı. Peki, Azerbaycan Ermenistan nüfusu kaç?

AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulunmaktadır.