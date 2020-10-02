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    • 02.10.2020 08:36
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    Son dakika: 'da 3,9 büyüklüğünde | Son depremler

    Son dakika haberine göre, Afet ve Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

    AA
    O ilimizde korkutan deprem

    'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 02.10.2020 08:03:24 AFAD 37.9523 34.0386 6.97 Mw 3.9 Türkiye Konya Eregli - - 481344
    Detay 02.10.2020 06:11:09 AFAD 39.1131 28.2001 7.00 ML 1.1 Türkiye Balikesir Sindirgi - - 481345
    Detay 02.10.2020 05:25:47 AFAD 40.8850 34.5405 6.99 ML 0.9 Türkiye Çorum Iskilip - - 481343
    Detay 02.10.2020 04:48:03 AFAD 38.2798 38.7965 7.00 ML 1.5 Türkiye Malatya Pütürge - - 481342
    Detay 02.10.2020 04:19:03 AFAD 41.3240 31.5973 7.03 ML 1.3 Türkiye Zonguldak Eregli - - 481341

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    Haberler Güncel Son dakika: Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler