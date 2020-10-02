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    • 02.10.2020 10:53
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    : 2020 ek tercih sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sorgulama

    haberine göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.

    2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti.

    Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

    2020 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

    KAYITLAR 5-9 EKİM'DE
    YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: 2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sorgulama