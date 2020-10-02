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    • 02.10.2020 16:46
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    Emine Erdoğan, Valiliği’ni tebrik etti

    Başkan ’ın eşi Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu hesabından paylaşarak Valiliği’ni tebrik etti.

    Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı!

    Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu hesabından paylaştı. Paylaşımında, Valiliği'ni tebrik eden Erdoğan, "Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliği'ni tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisiklet severler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi, insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum."

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