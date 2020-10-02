Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite ek kayıt tarihleri açıklandı mı? 2020 ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2020 üniversite yerleştirme dönemi tamamlandı. Son olarak ek tercih kayıt dönemi açılacak ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler okula kayıtlarını yaptıracak. Peki, ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…
KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14.924 aday, önlisans programlarına 33.427 aday olmak üzere toplam 48.351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17.314 aday yerleşmiştir. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537'i önlisans, 18.128'i lisans olmak üzere 65.665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti.
Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.