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    • 02.10.2020 10:05
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    Anlaşma tarafından tescil edilmişti... 'den flaş açıklaması

    : ve arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.

    MSB'den flaş Libya açıklaması

    , ile arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
    : Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.


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    Haberler Güncel Anlaşma BM tarafından tescil edilmişti... MSB'den flaş Libya açıklaması