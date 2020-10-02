Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

MSB: Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.







