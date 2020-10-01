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    • 01.10.2020 14:02
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    Son dakika: Yeni yasama yılı başlıyor: 'deki önünde tören düzenlendi

    Son dakika haberine göre, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre ayaküstü sohbet etti.

    Yeni yasama yılı başlıyor

    27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki önünde tören düzenlendi. Başkanı 'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

    Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.



    Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre ayaküstü sohbet etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yeni yasama yılı başlıyor: TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi