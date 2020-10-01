Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2020 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 11:13
    ABONE OL

    Son dakika: 27. Dönem 4. ı bugün başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

    Son dakika haberine göre, Genel Kurulu, 27. Dönem 4. ı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan , yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

    ahaber.com.tr
    Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, bugün düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı 'un açılış konuşmasının ardından Başkan , 'na hitap edecek.

    Konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineleyecek. meselesinde Türkiye'nin ve 'nin haklarını koruyacak adımları diyalog kanalını açık tutarak atacaklarının altını çizecek.

    AK PARTİ'DEN İKİ UYARI
    Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Başkan Erdoğan kürsüye davet edecek. Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6 Ekim tarihine kadar çalışmalara ara verilecek. Pandemi nedeniyle bu yıl geleneksel TBMM yeni ı resepsiyonu yapılmayacak.AK Parti, tatil boyunca sahada vatandaş ile iç içe olan milletvekillerine salgın ile ilgili bazı uyarılar yaptı. Tüm milletvekillerinden Başkan Erdoğan'ın da katılacağı açılış toplantısı öncesi Kovid-19 testi yaptırmaları, sonuçlarını da parti grubuna iletmeleri istendi. Milletvekilleri illerinde ya da TBMM'de test yaptırabilecek..

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı bugün başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak