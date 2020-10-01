Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, bugün düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

Konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineleyecek. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını koruyacak adımları diyalog kanalını açık tutarak atacaklarının altını çizecek.





AK PARTİ'DEN İKİ UYARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Başkan Erdoğan kürsüye davet edecek. Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6 Ekim tarihine kadar çalışmalara ara verilecek. Pandemi nedeniyle bu yıl geleneksel TBMM yeni yasama yılı resepsiyonu yapılmayacak.AK Parti, tatil boyunca sahada vatandaş ile iç içe olan milletvekillerine salgın ile ilgili bazı uyarılar yaptı. Tüm milletvekillerinden Başkan Erdoğan'ın da katılacağı açılış toplantısı öncesi Kovid-19 testi yaptırmaları, sonuçlarını da parti grubuna iletmeleri istendi. Milletvekilleri illerinde ya da TBMM'de test yaptırabilecek..



