ÇÖP ALANI KALKMALI, EN AZINDAN YOLU DEĞİŞMELİ

Yunus Taş ise "Bu bölgeye ağaçlandırma yapılsa daha iyi olur. Çöp alanı buradan kalkmasa bile yolu değiştirmeleri iyi olur. Çünkü burada park var. Çocuklar top kaçtığı zaman yola atlıyorlar ve çöp kamyonları hızlı geçiyor. Çocuklar için tehlike yaratıyor. Görüntü de hoş değil" dedi.

DAHA ÖNCE DE ÇÖP SORUNU VARDI

İzmir Çiğli'de daha önce de sendikal anlaşmazlıklar nedeniyle bu skandal görüntüler ortaya çıkmış, yollar sokaklar çöplerle dolmuş ve mağdur olan yine vatandaş olmuştu.