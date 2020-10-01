Dünya Kahve Günü nedir? 1 Ekim Dünya Kahve Günü neden kutlanıyor? Kahve tutkunlarının takip ettiği bir gün olan Dünya Kahve Günü bugün kutlanıyor. Kahve markaları bu özel günde müşterilerine çeşitli sürprizler düzenliyor. Bazı mekanlar da kahve etkinlikleri yapıyor. Peki, Dünya Kahve Günü neden kutlanıyor? Dünya Kahve Günü nedir?
DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?
1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, her yıl 78 ülke 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor.
Kahve her yıl artan üretim ve tüketim ile dünyanın dört yanında satışa sunuluyor. İlk resmi Uluslararası Kahve Günü Amerika'da 2015 yılında yapıldı. . Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.
Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.
Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.
KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER VE RESİMLER
Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.
Şekersiz bir fincan Türk kahvesinin verdiği huzura aşığım.
"Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum." (T. S. Eliot)
Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.
Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.
Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.
Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)
Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...
Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.
Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.
Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)
En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.
Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...
"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)
Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.
Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)