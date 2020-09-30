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    • 30.09.2020 11:42
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    Son dakika: 'dan destekleri için Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı , Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Başkan 'a teşekkür etti.

    AA
    Mihriban Aliyeva'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı , Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın hiçbir zaman başkalarının topraklarına göz dikmediğini, insanlık suçu işlemediğini belirtti.

    Azerbaycan ordusunun başka bir devletin toprağına ayak basmadığını, kendi toprağını koruduğunu ve onun için savaştığını kaydeden Aliyeva, "Ermenistan'ın silahlı provokasyonuna yanıt verildi. Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

    Aliyeva, Azerbaycan halkı ve devletine destek olan, adil ve ilkeli tutum sergileyen tüm devlet ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, "İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Başkan Erdoğan'a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor." ifadesini kullandı.

    Azerbaycan askerleri için dua ettiğini bildiren Aliyeva, şunları kaydetti:

    "Azerbaycanlılar niyet, hareket ve dualarıyla birliktelik sergiliyor. Yüce Tanrı, Azerbaycan halkının ve onun kutsal mücadelesinin yardımcısı olsun. Yüce Tanrı, her bir Azerbaycanlıya kutsal Karabağ toprağını öpebilmeyi nasip etsin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

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