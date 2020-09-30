KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman biter? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından ertelenen KPSS sınavları tamamlanıyor. Lisans ve lise sınavlarının sona ermesinin ardından gözler ortaöğretim sınavına çevrildi. Sınava girecek adaylar için hala bir şans daha bulunuyor. ÖSYM'den adaylara bir hatırlatma yapıldı. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman biter? İşte yanıtı…
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN BİTER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adayların 80 TL olarak belirlenen başvuru ücretini ÖSYM sisteminden ödemesi gerekiyor.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin
açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den
başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.