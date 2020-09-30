KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman biter? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından ertelenen KPSS sınavları tamamlanıyor. Lisans ve lise sınavlarının sona ermesinin ardından gözler ortaöğretim sınavına çevrildi. Sınava girecek adaylar için hala bir şans daha bulunuyor. ÖSYM'den adaylara bir hatırlatma yapıldı. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman biter? İşte yanıtı…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN BİTER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.