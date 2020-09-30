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    • 30.09.2020 Gazete
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    tutan 'ın, eşi 'yi öldürme planı bozuldu

    , eşi ’yi öldürmek için adam tuttu. Ama tetikçi canlı yayında itirafçı olup planı bozdu. “Benim dışımda ikinci bir daha var” diye konuştu. Bunu duyan eski futbolcu polise koştu: Beni koruyun!

    Tetikçi Yağmur'u

    Emre Aşık ile Yağmur Aşık, 2 yıl önce boşanmak için mahkemeye gitti. Ancak dava korkunç cinayet planlarını beraberinde getirdi. Yağmur'un cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte eşi Emre'yi öldürmek için cinayet planları yaptığı belirlendi. Sungur, canlı yayında "Yağmur, Emre'nin gözü önünde benimle birlikte olacak sonra da öldürecekti" dedi. Emre'nin telefonuna ihbar gitti. Ünlü futbolcu, "Erdi, bana bir mesaj attı. Yağmur'un Baycan Şenürek adlı bir kiralık katil tuttuğunu ve beni 2 gün içinde öldüreceğini kaydetti" diye konuştu. Polise giden Aşık, eşinin evine yaklaşmaması için tedbir kararı istedi. Yağmur Aşık ve Şenürek serbest bırakıldı.

    Benden hamile kaldı
    Tetikçi     Erdi Sungur, "Yağmur'la Düzce'de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri ve depo tarzı yerler bakıyorduk" dedi. Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık'la ilişkiye girdiklerini söyledi: Benden hamile kaldı. Çocuğumu benden izinsiz aldırdı. Benim sevgimi kullandı. Kandırıldım. Şikayetçi olacağım.

    FATİH ULAŞ
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    Haberler Güncel Kiralık katil tutan Yağmur Aşık'ın, eşi Emre'yi öldürme planı bozuldu
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