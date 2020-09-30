Emre Aşık ile Yağmur Aşık, 2 yıl önce boşanmak için mahkemeye gitti. Ancak dava korkunç cinayet planlarını beraberinde getirdi. Yağmur'un cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte eşi Emre'yi öldürmek için cinayet planları yaptığı belirlendi. Sungur, canlı yayında "Yağmur, Emre'nin gözü önünde benimle birlikte olacak sonra da öldürecekti" dedi. Emre'nin telefonuna ihbar gitti. Ünlü futbolcu, "Erdi, bana bir mesaj attı. Yağmur'un Baycan Şenürek adlı bir kiralık katil tuttuğunu ve beni 2 gün içinde öldüreceğini kaydetti" diye konuştu. Polise giden Aşık, eşinin evine yaklaşmaması için tedbir kararı istedi. Yağmur Aşık ve Şenürek serbest bırakıldı.