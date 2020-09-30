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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız.

Artık bu sorunun çözülmesi lazım.

Sorun diplomasi yoluyla bugüne kadar çözülmedi.

Burada eşit yaklaşmak gerekiyor.

Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' dedik. Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan'ın kapasitesi yeterli. Aliyev de 'Gel baş başla kalalım. Ne olacağını gör.' diyor. "Başka ülkeler karışmasın. Topraklarımı geri alacağım Benim gücüm var." demektir bu.

Ermenistan başka ülkelerden destek bulmasaydı bu cesareti bulamazdı.

Azerbaycan'ın gücü yeter. Kapasitesi var.