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    • 30.09.2020 11:14
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    : uluslararası hukuku yok sayıyor

    Son dakika haberine göre AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Çavuşoğlu, " bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı" dedi. Çavuşoğlu, "Ermenistan başka ülkelerden destek bulmasaydı bu cesareti bulamazdı." açıklamasında bulundu.

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA EditörMasası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

    Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Sahada ve masada 'ın yanındayız.

    Artık bu sorunun çözülmesi lazım.

    Sorun diplomasi yoluyla bugüne kadar çözülmedi.

    Burada eşit yaklaşmak gerekiyor.

    Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' dedik. Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan'ın kapasitesi yeterli. Aliyev de 'Gel baş başla kalalım. Ne olacağını gör.' diyor. "Başka ülkeler karışmasın. Topraklarımı geri alacağım Benim gücüm var." demektir bu.

    başka ülkelerden destek bulmasaydı bu cesareti bulamazdı.

    Azerbaycan'ın gücü yeter. Kapasitesi var.

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