Çinko eksikliği nedir, neden olmaktadır? Belirtileri nelerdir? Çinko içeren besinler nelerdir?

Çinko eksikliğinde insanlar genellikle öncelik olarak doğal yollara başvururlar. Yiyeceklerde bulunan çinko vitaminin yeterli miktarda karşılanması bu noktada önemlidir. Dolayısıyla çinkonun hangi besinlerde bulunduğu merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alır. Peki bu vitaminin eksikliği nasıl fark edilir, hangi belirtiler gösterir, eksikken hangi sağlık sorunları yaşanır? İşte merak edilenler…
ÇİNKO EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Saçlar cansız ve soluk olur. Sürekli saç dökülmesi yaşarsınız.
Yetersiz çinko alımında üreme hormonlarında aksaklık meydana gelir.
Çinko yetersizliği tırnaklarınız hem çok yavaş uzar hem de kolay kırılır.
Cildiniz mat ve soluk olur. Teninizin renginde fark edebileceğiniz kadar renk açılması görürsünüz. Bazı cilt hastalıkları meydana gelmeye başlar.
Tat alma duyunuzda bozukluk olacağı için yediğiniz hiçbir şeyden tat alamazsınız.
Karaciğer ve böbreklerinizin çalışma fonksiyonu zayıflar ve sürekli yorgunluk hissi yaşarsınız.
Pankreasınız yeterli çalışmadığı için şeker metabolizmasında aksaklıklar olur.
Yaralarınız çok geç iyileşmeye başlar ve sürekli ödemleriniz oluşmaya başlar.
Aşırı strese neden olur. Stres arttıkça da idrarla çinko yıkımı artar ve çinko eksikliğiniz katlanarak büyür.
ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Yeterli miktarda çinko içeren sağlıklı ve dengeli bir diyetin sürdürülmesi. Kırmızı et, kümes hayvanları ve süt gibi hayvansal ürünler, zengin çinko kaynaklarıdır.
Çinkolu gıdalar arasında et, istiridye, mezgit, karides, yumurta, tam tahıl, yulaf, zencefil kökü, Brezilya fıstığı, yer fıstığı, badem, sığır eti, kuzu eti, geyik eti, dana karaciğeri, susam, çiğ kabak çekirdeği, yeşil bezelye, deniz sebze, fesleğen, kekik, ıspanak, yaz kabağı, kuşkonmaz, pazı, lahana yeşillikleri, hardal yeşillikleri, brokoli, yoğurt, maya, miso, akçaağaç şurubu.
Ebeveynlerin (ve ilgili aile bireylerinin) genetik testi ve prenatal tanı (hamilelik sırasında fetüsün moleküler testi) gebelik sırasında risklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Çinko alımı günde 25 mg'ı geçmemelidir, çünkü vücuttaki aşırı çinko ayrıca ek problemler / anormalliklere yol açabilir.