Çinko eksikliği nedir, neden olmaktadır? Belirtileri nelerdir? Çinko içeren besinler nelerdir?

ÇİNKO EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saçlar cansız ve soluk olur. Sürekli saç dökülmesi yaşarsınız.

Yetersiz çinko alımında üreme hormonlarında aksaklık meydana gelir.

Çinko yetersizliği tırnaklarınız hem çok yavaş uzar hem de kolay kırılır.

Cildiniz mat ve soluk olur. Teninizin renginde fark edebileceğiniz kadar renk açılması görürsünüz. Bazı cilt hastalıkları meydana gelmeye başlar.

Tat alma duyunuzda bozukluk olacağı için yediğiniz hiçbir şeyden tat alamazsınız.