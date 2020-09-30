Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor.

ADIM ADIM İZLENİYOR

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.