Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor.
ADIM ADIM İZLENİYOR
Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.
Görüntülerde Ermeni güçlere ait askeri teçhizat ve araçlar üzerinde keşif yapan Azerbaycan ordusuna ait drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek Ermeni güçlerine ait mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.
Ermenistan işgali altında olan ve kurtarılan bölgeler