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    • 30.09.2020 19:20
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    'ın 'ları Ermenilere ait askeri araçları böyle imha etti!

    'ın saldırılarının ardından 'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir 'un Ermenistan suna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.

    DHA

    Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor.

    ADIM ADIM İZLENİYOR
    Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.

    Görüntülerde Ermeni güçlere ait askeri teçhizat ve araçlar üzerinde keşif yapan Azerbaycan ordusuna ait drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek Ermeni güçlerine ait mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.

    Ermenistan işgali altında olan ve kurtarılan bölgeler
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    Haberler Güncel Azerbaycan'ın kamikaze drone'ları Ermenilere ait askeri araçları böyle imha etti!