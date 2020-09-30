Acun Ilıcalı Şehrazat kavgası! Şehrazat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şehrazat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sosyal medyada Acun Ilıcalı Şehrazat kavgası devam ediyor. Söz ve müzik yazarı Şehrazat, Acun Ilıcalı'ya telif nedeniyle tepki göstermeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın uçak aldığını öğrenen söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun'u emek hırsızlığıyla suçlayıp "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun." ifadelerini kullandı. Bu sözlere Acun Ilıcalı da sert tepki gösterdi. Peki, Şehrazat kimdir, kaç yaşında?

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı ve daha birço kimliği ile tanınan, Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı da iyi düzeyde konuşabilmektedir.