Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman için geri sayım başladı.

Dizinin hayranları dizinin başlamasını heyecanla beklerken dizinin kadrosuna dahil edilen usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BU SET BENİM HAYALLERİMİ AŞIYOR"

Arkın, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı.

Diziye övgüler yağdıran Cüneyt Arkın "Ben böyle bir şey görmedim" dedi.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN O AÇIKLAMALARI;

"Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyor ki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan."