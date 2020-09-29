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    Son dakika: Koronavirüste son durum! koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.

    28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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