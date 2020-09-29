CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar'ın CHP'den istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İstifaların ardından 4 kişinin, belediye meclis üyeliğine ise devam ettiği belirtildi. İstifaların duyulması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert tepki gösterdi.

"BAŞ KÖŞEYE OTURTANLAR HESAP VERMELİ"

Tekin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yönetimi eleştirerek, "Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok" sözleri dikkat çekti.