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    • 29.09.2020 16:15
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    Son dakika: ’li ’den yönetime sert eleştiri

    Üyeleri , , ve ’ın CHP’den istifa ettiği iddiaları ardından ’den yönetime sert tepki geldi. Tekin, “CHP’ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp hesap vermesi gerekir” demesi dikkat çekti.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    CHP’li Gürsel Tekin’den yönetime sert eleştiri

    üyeleri , , ve 'ın CHP'den istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

    İstifaların ardından 4 kişinin, belediye meclis üyeliğine ise devam ettiği belirtildi. İstifaların duyulması üzerine CHP İstanbul Milletvekili sert tepki gösterdi.

    "BAŞ KÖŞEYE OTURTANLAR HESAP VERMELİ"
    Tekin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yönetimi eleştirerek, "Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok" sözleri dikkat çekti.

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