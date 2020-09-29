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    • 29.09.2020 10:50
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    Sahte sağlık raporu operasyonu: 12 gözaltı

    Son dakika haberi... 'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddia edilen, aralarında bir doktorun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

    Sahte sağlık raporu operasyonu: 12 gözaltı

    Alınan bilgiye göre, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, doktor R.K, infaz koruma memuru B.K, bir hastanenin temizlik şefi K.P. ve eski hükümlüler K.E, İ.E, Y.E, O.A, R.T, M.E, K.S, Y.A. ve M.P. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirildi.

    Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 4 eski hükümlü aranıyor.

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