Meteoroloji son dakika hava durumu süper hücre nedir? Sarı alarm ne demek?

AKOM'DAN UYARI GELDİ!

İstanbul Valiliği ve AKOM'dan ise uyarı geldi: "Yağmur önümüzdeki saatlerde etkisini artıracak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." AKOM ayrıca en çok yağışın metrekareye 27 kilogram ile Güngören'de olduğunu belirtti.

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

SÜPER HÜCRE NEDİR?



Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.



Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.