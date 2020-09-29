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    • 29.09.2020 14:02
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    Edirnekapı'da yağış nedeniyle araçta mahsur kaldı

    'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Edirnekapı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.

    Sabah
    Barış Sözal

    İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri, etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

    SEL VE SU BASKINI UYARISI
    Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

    İstanbul'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Edirnekapı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.

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