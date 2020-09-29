İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri, etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.