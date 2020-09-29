Dev akaryakıt kaçakçılığına darbe: 2,5 milyonluk zarar engellendi, 19 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, gemi taşımacılığı firması kuran ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için gemi temin eden suç örgütü üyelerince deniz araçlarında kullanılacağı beyan edilmek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanılarak elde edilen akaryakıtların özel düzenek vasıtasıyla deniz araçlarına yüklendiği ortaya çıktı. Daha sonra bahse konu akaryakıtların aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere ve deniz kıyısında bekleyen teknelere aktarılarak usulsüz bir şekilde piyasaya sürüldüğü belirlendi.