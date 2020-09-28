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    • 28.09.2020 14:20
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    Başkanı 'tan flaş açıklaması!

    Son dakika haberleri... Başkanı "Bütün dünyanın, bilhassa 'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; , için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." ifadelerini kulllandı.

    Şentop'tan flaş Azerbaycan açıklaması!

    Son dakika haberleri... Başkanı "Bütün dünyanın, bilhassa 'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; , için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." ifadelerini kulllandı.

    Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

    "Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir"

    "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır."

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş Azerbaycan açıklaması!
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