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    • 28.09.2020 09:32
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    Son dakika: merkezli 2 ilde " dolandırıcılık" operasyonu: 4 gözaltı

    Son dakika haberine göre merkezli 2 ilde gerçekleştirilen " dolandırıcılık" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    2 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık bir çalışma başlattı.

    Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünce uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodları kopyalanarak "oltalama" yöntemiyle sahte web siteleri oluşturup, bu siteler aracılığıyla ülkede ve yurt dışında yaşayan genellikle akademik unvana sahip kişilerden makalelerinin yayımlanması vaadiyle para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 50 kişiden para alarak dolandırıcılık yapan Van'da 3 ve 'de 1 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, İran uyruklu Y.E, K.A, M.G. ve H.A. gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, şu ana kadar şebekenin mevcut yöntemle 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van merkezli 2 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu: 4 gözaltı
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