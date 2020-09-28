TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri ile "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını verdi.

HDP Ermenistan'ı kınayan bildiriye imza atmadı. Başkan Erdoğan Twitter üzerinden bildiriye imza atan partileri tebrik etti.

ASİL VE GÜÇLÜ DURUŞ

Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.