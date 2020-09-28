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    • 28.09.2020 18:55
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'de için ortak bildiriye imza atan partilere tebrik!

    'de AK Parti, , ve İYİ Parti ortak bildiri ile "’ın ’a saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını verdi. Ermenistan'ı kınayan bildiriye imza atmadı. Başkan Erdoğan Twitter üzerinden bildiriye imza atan partileri tebrik etti.

    Başkan Erdoğan'dan o partilere tebrik!

    'de AK Parti, , ve İYİ Parti ortak bildiri ile "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını verdi.

    'ı kınayan bildiriye imza atmadı. Başkan Erdoğan Twitter üzerinden bildiriye imza atan partileri tebrik etti.

    ASİL VE GÜÇLÜ DURUŞ
    Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de Azerbaycan için ortak bildiriye imza atan partilere tebrik!
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