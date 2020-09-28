



Burada 2 dönüm bir fındık bahçemiz vardı. Fındık bahçelerini kestik ve 200'ün üzerinde meyve ağacımız var. Buraya da yaklaşık 129 tane Şehidimizin isimlerini koyduk. Hedefimiz Ordu ve Türkiye genelindeki 200 tane Şehidimizin isimlerini buraya koymaktır.