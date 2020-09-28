Kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan kısmi seferberlik ne demek?

Kısmi seferberlik ne demek? Azerbaycan kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kısmi seferberlik ilanına yönelik kararı imzaladı. Bu gelişmenin ardından kısmi seferberlik nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar iki gündür şiddetlenerek sürüyor.

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.