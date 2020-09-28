Kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan kısmi seferberlik ne demek?

Kısmi seferberlik ne demek? Azerbaycan kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kısmi seferberlik ilanına yönelik kararı imzaladı. Bu gelişmenin ardından kısmi seferberlik nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar iki gündür şiddetlenerek sürüyor.
KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?
Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.
Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.
SEFERBERLİK NE DEMEK?
- Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü
- Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem
ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?
Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.