Haşhaşi ne demek? Haşhaşiler kimdir? Haşhaşiler tarihteki yeri nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle Haşhaşiler kavramı gündeme oturdu. Dizi adı geçen Haşhaşiler hakkında bilgi almak isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Haşhaşiler kimdir? Haşhaşi ne demek? Haşhaşiler tarihteki yeri nedir? Haşhaşin Tarikatı, tarihteki önemli kişilere yönelik düzenledikleri suikastlerle biliniyor.
HAŞHAŞİ NE DEMEK?
19 Mayıs 1809 tarihinde Silvestre de Sacy'nin Institut de France'da yayınladığı bildiride kelimenin etimolojisine getirdiği açıklama kabul görmüştür.
Sacy'e göre Batı dillerinde 'suikastçı, kiralık katil' gibi anlamlara gelen ve en erken Haçlı Seferleri kayıtlarında rastlanan 'assasini, assissini, heyssisini' gibi kelimelerin kökeni Arapçadaki 'haşhaş' kelimesidir.
Bu kelimenin çoğulu ise 'haşhaşiyyun, haşhaşin' gibi kelimelerdir. 'Haşhaş' kelimesi Arapçada 'kuru ot' ve 'hayvan yemi' anlamına gelir.
HAŞHAŞİLER KİMDİR?
Tarih kaynaklarına göre, Haşhaşiler, 1090 yılının eylül ayında İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulmuş dini tarikat ve siyasi bir örgüttür. 'Haşhaşiyun' olarak da bilinmektedir. İnsanlık tarihinin en gizemli adamı Hasan Sabbah tarafından siyasi-askeri figürlere yönelik suikastlarıyla devlet yönetimlerini dizayn etmeye çalışmışlardı. Bugünkü İran, Irak ve Suriye topraklarında yaygındı.
Kuşatılması ve ele geçirilmesi güç kaleler temelinde örgütlenmiş olan Haşhaşin Tarikatı önemli kişilere yönelik suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek Orta Çağ İslam dünyasında çok farklı bir güç olarak ortaya çıktı.
Topluluk, suikastleriyle tanınırken, iddialara göre suikastlerden önce kendilerinden geçmek için içtikleri haşhaştan isimlerini almışlardır. Topluluğun, Büyük Selçuklu Devleti zamanında terör estirip, pek çok üst düzey devlet adamını ve Abbasi soyunu öldürdüğü biliniyor.