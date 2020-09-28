Botoks faciasında korkunç detay! Kübra Boyraz kimdir? Kübra Boyraz ölüm sebebi nedir?

Kübra Boyraz kimdir? Kübra Boyraz ölüm sebebi nedir? Botoks olduktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
KÜBRA BOYRAZ KİMDİR?
Kübra Boyraz, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybetmişti.
KÜBRA BOYRAZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, Boyraz'a cerrahi operasyonu gerçekleştiren kişilerin birinin pratisyen hekim, diğerinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi.
Hiçbir tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen Beylikdüzü'ndeki güzellik merkezinde cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edilen Erdal D. tutuklandı.
Kübra Boyraz, Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybetmişti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Öner Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.