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    • 28.09.2020 23:32
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    'nın simgelerinden Atakule Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

    'nın simgelerinden Atakule, 'nin ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet , Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

    Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

    'nın simgelerinden Atakule, 'nin ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

    'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Atakule, kardeş ülkenin bayrak renkleri mavi, kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

    Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet , Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

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