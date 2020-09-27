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    • 27.09.2020 16:54
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    MSB duyurdu: 7 'lı terörist 'lar tarafından !

    kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 'lı terörist, ’larımızla .

    DHA
    MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz!

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 'lı teröristin, 'larla ğini açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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